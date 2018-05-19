ДУБАЙ, 18 травня — . Організація Червоного Півмісяця ОАЕ відправляє три судна з гуманітарною допомогою на єменський острів Сокотра, повідомляє в п’ятницю еміратський інформаційне агентство WAM.

© Фото : ICRC/Mohammed AbdullahЭкс-глава делегації МКЧХ: в Ємені можна померти і від обстрілу, і від холерыПервый транспорт з 538 тоннами гуманітарної допомоги вже прибув на Сокотру, ще два вирушать з ОАЕ протягом двох днів.

Відзначається, що вартість першої партії вантажу становить близько двох мільйонів доларів, і вона приурочена до початку священного для мусульман місяця Рамадан.

Напередодні влада ОАЕ заявили, що за останні три роки зробили Ємену допомогу в розмірі майже чотирьох мільярдів доларів, з яких чверть — це гуманітарна допомога, а решта — інфраструктурні проекти.