МОСКВА, 18 травня — . Президент РФ Володимир Путін направив телеграму співчуття голові Державної ради і Ради міністрів Республіки Куба Мігелю Діас-Канелю Бермудесу у зв’язку з численними людськими жертвами в результаті аварії пасажирського літака в аеропорту Гавани, повідомляє прес-служба Кремля.

З’явилося відео з місця аварії літака на Кубі”Глава Російської держави передав слова співчуття й підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання якнайшвидшого одужання тим, кому вдалося вижити у цій катастрофі”, — йдеться в телеграмі.

За даними порталу Cubadebate, Boeing 737-200 був орендований компанією Cubana de Aviación у мексиканської авіакомпанії Damojh і пилотировался іноземним екіпажем. Літак виконував рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (схід острова). Після зльоту судно впало на сільськогосподарські поля в районі між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас, поблизу першого терміналу аеропорту. Інцидент стався в 12.08 за місцевим часом в п’ятницю. Як повідомляє кубинське видання Granma, на борту зазнав аварії Boeing-737 було 105 осіб, всі вони іноземці, в тому числі п’ять дітей.

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