Нацбанк змінив для бізнесу правила купівлі іноземної валюти. Про це сказано в постанові НБУ №53.

Тепер бізнесмена не доведеться брати долар або євро за невигідним курсом у банку-кредитора, як це було потрібно тривалий час. Воно зможе придбати валюту на стороні максимально вигідним курсом і перерахувати кредитний платіж.

Новий документ також спростив нерезидентам регламент повернення інвестицій, якщо вони мали на увазі капіталізацію дивідендів — при вкладеннях в капітали компаній.

Також НБУ трохи пом’якшив умови валютної торгівлі для самих банків. Казначействам дозволили розраховуватися за покупку-продаж інвалюти на міжбанку до підтвердження угод у системі підтвердження угод — Валклі.

Це чисто технічний нюанс, адже раніше банкіри скаржилися на технічні проблеми з зависанням системи і збої, з-за яких затягувалися їх угоди. Тому їм дозволили проводити купівлі-продажу валюти з рахунків ще до моменту, коли угода буде підтверджена в Валклі.