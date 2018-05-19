КАРАКАС, 18 травня – . Президент Венесуели Ніколас Мадуро висловив співчуття у зв’язку з великою авіакатастрофою на Кубі.

© AFP 2018 / Adalberto RoqueНа Кубі створили комісію з розслідування причин катастрофи літака”Наші слова співчуття рідним жертв цього сьогоднішнього фатального повітряного інциденту в Гавані. Сил і світу їм в ці моменти болю, розраховуйте на нашу підтримку”, — написав Мадуро в своєму мікроблозі в Twitter.

За даними порталу Cubadebate, Boeing 737-200 був орендований компанією Cubana de Aviación у мексиканської авіакомпанії Damojh і пилотировался іноземним екіпажем.

© AFP 2018 / Adalberto RoqueСМИ: на борту потерпілого крах на Кубі літака було 105 человекСамолет виконував рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (схід острова). Після злету лайнер впав на сільськогосподарські поля в районі між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас, поблизу першого терміналу аеропорту. На борту було 104 пасажири і екіпаж.

Інцидент стався в 12.08 за місцевим часом в п’ятницю. За даними видання Granma, трьох пасажирів потерпілого катастрофу літака вдалося вижити.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >

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