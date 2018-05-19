АНКАРА, 19 травня — . Президент Туреччини Тайіп Ердоган і генсек ООН Антоніу Гутерреш в ході телефонної розмови обговорили ситуацію в Палестині і Сирії та підкреслили необхідність більш жорсткої реакції світової спільноти на дії Ізраїлю проти палестинців в секторі Газа, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на джерело в адміністрації турецького лідера.

© AFP 2018 / Adem AltanИсламский світ не здав іспит з Єрусалиму, заявив ЭрдоганОтмечается, що Ердоган і Гутерреш позитивно оцінили рішення Ради ООН з прав людини про засудження Ізраїлю і створення незалежної комісії з розслідування подій в секторі Газа.

Акції протесту почалися в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. У зіткненнях загинули десятки палестинців.

Ердоган назвав дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом. Він оголосив у Туреччині триденний траур за загиблими в секторі Газа, а також про рішення відкликати для консультацій турецьких послів у США та Ізраїлі. МЗС Туреччини запропонував послу Ізраїлю покинути країну.