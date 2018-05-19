КАРАКАС, 19 травня — . Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто висловив співчуття у зв’язку з великою авіакатастрофою на Кубі, в якій розбився літак мексиканської авіакомпанії.

© AFP 2018 / Adalberto RoqueКубинский госпіталь підтвердив повідомлення про вижили після катастрофи літака”Мексика висловлює найщиріші співчуття народу і уряду Куби у зв’язку з жахливим інцидентом, що стався сьогодні в Гавані. Наша солідарність з сім’ями всіх жертв, які, на жаль, загинули”, — написав Пенья Ньєто у своєму мікроблозі в Twitter.

За останніми даними порталу Granma, на борту розбився Boeing 737-200 перебували 104 пасажири і п’ять членів екіпажу. Літак був орендований компанією Cubana de Aviación у мексиканської авіакомпанії Damojh. Як уточнює міністерство транспорту Мексики, до складу екіпажу входили п’ять чоловік, а літак здійснював чартерний рейс Гавана-Ольгин (схід острова).

Мінтранс Мексики повідомив, що літаку було 39 років, він був випущений у 1979 році. Аварія сталася під час зльоту, в результаті чого літак звалився на землю в 10 кілометрах від аеропорту Гавани.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >> © , ИнфографикаКрушение літака на Кубі