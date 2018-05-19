ВАШИНГТОН, 19 травня — . Президент США Дональд Трамп висунув адмірала Гаррі Гарріса на посаду посла в Південній Кореї, повідомив у п’ятницю Білий дім.

© REUTERS / KCNAТрамп догрався в тиск на Північну Корею: США програють у третій разВ зараз Гарріс очолює Тихоокеанське командування США. Білий дім відрекомендував його як “нагородженого нагородами, показав себе у бою морського офіцера з великими знаннями і лідерськими якостями, експерта в геополітиці”.

Висунення на посаду посла відбувається на тлі підготовлюваного саміту Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який заплановано на 12 червня.

Кандидатуру Гарріса належить затвердити сенату конгресу.