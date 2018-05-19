МОСКВА, 19 травня — . Громадян Росії не було на борту потерпілого крах на Кубі літака Boeing-737, повідомляється в мікроблозі посольства РФ в Республіці Куба в Twitter.

© AFP 2018 / Yamil LageОчевидцы розповіли подробиці падіння літака на Кубі”За інформацією, отриманою від офіційних кубинської влади, громадян Росії на борту літака не було,” — йдеться в заяві посольства.

За даними порталу Cubadebate, Boeing 737-200 був орендований компанією Cubana de Aviación у мексиканської авіакомпанії Damojh і пилотировался іноземним екіпажем.

Літак виконував рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (схід острова). Після злету лайнер впав на сільськогосподарські поля в районі між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас, поблизу першого терміналу аеропорту. На борту було 104 пасажири і п’ять членів екіпажу.

Інцидент стався в 12.08 за місцевим часом в п’ятницю. Трьом пасажирам потерпілого крах літака вдалося вижити.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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