Сімнадцятирічний учень школи поранив поліцейського.

Щонайменше 10 осіб загинули і ще 10 були поранені в результаті стрілянини в школі в Санта-Фе в американському штаті Texac.

У злочині підозрюється 17-річний учень школи Дімітріос Пагурцис.

За словами губернатора Техасу Грега Ебботта, молодий чоловік сховав рушницю і револьвер 38 калібру під одяг, увійшов в школу і почав стріляти.

В ході стрільби був поранений поліцейський.

Правоохоронці розповіли, що у школі і на території кампусу були знайдені вибухові пристрої. В школі знаходяться сапери, які працюють над їх знешкодженням.