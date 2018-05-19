Після вибуху пристрою почалася пожежа.

Американець загинув в результаті вибуху електронної сигарети, шматки якої пробили його череп і спричинили пожежу в будинку. Такі результати висновку судмедекспертів.

Тіло 38-річного Талмадж д’еліа виявили 5 травня пожежники в спальні його сімейного будинку в курортному містечку Санкт-Петербург, штат Флорида.

80% його тіла обгоріло, повідомили судмедескперты. Вважається, що це перша смерть американця від електронної сигарети. Виробник пристрою – Smoke Mountain.

Медичний експерт зазначив, що офіційною причиною смерті є “осколкова рана голови”. Згідно з результатами розтину, в черепній коробці Талмадж д’еліа знайдено два уламки електронної сигарети.

Пожежники знайшли тіло чоловіка, зазначили, що пожежа завдала великої шкоди будинку, але в будівлі майже не було диму.

Крістофер д’еліа, батько загиблого, зазначив: “Це страшний шок. Кожен, хто втратив сина, що не бажає, щоб хтось втратив дитину з-за чогось подібного”.