У британському Солсбері після отруєння нервово-паралітичним речовиною “Новачок” екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, близько 100 поліцейських звернулися за допомогою.

“У Вілтширі близько 100 поліцейських і персоналу поліції звернулися за психологічною допомогою після атаки нервовим агентом у Солсбері”, – пише The Guardian.

В основному це були поліцейські, які першими прибули до Скрипалю і його доньки Юлії, які були без свідомості. А також ті, хто наближався до місць, де проходило слідство протягом перших днів або тижнів.

Правоохоронці скаржилися на дезорієнтованість і тривожність. Деякі були сильно стурбовані можливими наслідками для здоров’я в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли в їх будинку в Солсбері у березні.