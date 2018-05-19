ВАШИНГТОН, 19 травня — . Президент США Дональд Трамп висунув Роберта Уілкі на пост міністра у справах ветеранів, повідомив Білий дім.

© РИА Новини / Раміль СитдиковТрамп висунув адмірала на посаду посла в Південній КорееУилки був в. о. міністра з березня 2018 року, коли з посади пішов його попередник Девід Шулкин, що залишився в адміністрації ще з часів президента Барака Обами. Трамп хотів висунути на посаду міністра головного лікаря Білого дому Ронні Джексона, але того звинуватили у зловживаннях, зокрема, в тому, що він пив на робочому місці, — і Джексон зняв свою кандидатуру.

Міністри США у справах ветеранів рідко з’являються в новинах, однак керують одним з найбільших за кількістю службовців і фінансування міністерств. Попередній міністр Девід Шулкин працював ще з часів адміністрації Барака Обами пішов у відставку навесні 2018 року за наполяганням Трампа, який вирішив призначити на цей пост свого особистого лікаря Джексона.