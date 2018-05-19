МАДРИД, 19 травня — . Іспанія готова надати допомогу Кубі у зв’язку з авіакатастрофою, жертвами якої стали понад сто осіб.

© AFP 2018 / Yamil LageОчевидцы розповіли подробиці падіння літака на Кубі”В ці трагічні хвилини скорботи уряд Іспанії хоче висловити глибокі співчуття і солідарність близьким жертв, владі і дружньому і братському кубинському народу. Висловлює готовність допомогти, якщо це необхідно”, — йдеться в заяві МЗС Іспанії.

Король Іспанії Феліпе VI направив телеграму із співчуттями голови Держради і Ради міністрів Куби Мігелю Діасу-Канелю від імені уряду та іспанського народу. Він висловив підтримку і солідарність сім’ям загиблих і побажання одужання пораненим”.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой висловив співчуття у соцмережах. “Іспанія висловлює кубинському народу солідарність у зв’язку з трагічною авіакатастрофою, жертвою якої стали десятки людей. Наші співчуття сім’ям жертв”, — написав прем’єр у Twitter.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана – Ольжин, розбився незабаром після зльоту, він звалився між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту перебували понад сто пасажирів і членів екіпажу. Три людини вижили, вони доставлені в лікарню у важкому стані.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >> © , ИнфографикаКрушение літака на Кубі