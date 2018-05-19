ВАШИНГТОН, 18 травня — . Президент США Дональд Трамп і генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорили ситуацію навколо Ірану, Сирії та Північної Кореї, заявили в Білому домі.

© AP Photo / Evan VucciТрамп вітав закриття ядерного полігону в КНДРВстреча відбулася в п’ятницю в Білому домі.

У повідомленні Білого дому наголошується, що сторони обговорили питання, що представляють взаємний інтерес, в тому числі Північну Корею, Сирію, Іран і реформу ООН”.

Трамп також висловив свою підтримку зусиллям генсека щодо поліпшення ефективності роботи ООН. “Сторони домовилися працювати разом в майбутні місяці для вирішення перерахованих вище та інших загроз і викликів”, — додали в Білому домі.