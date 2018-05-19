ВАШИНГТОН, 19 травня — . Конгресмен США Мо Брукс заявив на слуханнях в конгресі з екології, що рівень океану ніби підвищується із-за падіння в нього скель і грунту.

© РИА Новини / Прес-служба МНС РоссииУченые: глобальне потепління “втопить” будинку понад 5 мільйонів людейСлушания проходили на цьому тижні у комітеті з питань науки, космосу та технологіями палати представників. Вчений-кліматолог Філіп Даффі відповідав на питання конгресменів про клімат. Зокрема, він заявив, що рівень світового океану зростає зараз в чотири рази швидше, ніж 100 років тому.

Конгресмен від Алабами Брукс заявив, що в цьому винна серед іншого ерозія грунту.

© AFP 2018 / Ferdinandh Cabrera Експерт: глобальні кліматичні наслідки – вже не “страшилка”, а факт”Кожен раз, коли грунт або скеля або все таке виявляється в море, це змушує рівень моря підніматися, оскільки в океані залишається менше простору, а дно підвищується”, — заявив конгресмен. Учений відповів на це, що подібний ефект дуже незначний у порівнянні з ефектом від діяльності людини, яка призводить до танення льодів навколо полюсів.

Ряд членів Республіканської партії США публічно сумніваються в існуванні людського фактору в глобальному потеплінні чи називають його незначним. Президент Дональд Трамп заявив про вихід США з Паризького угоди, яка зобов’язує країни скорочувати викиди парникових газів.