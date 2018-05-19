ВАШИНГТОН, 19 травня — . Національний комітет Демократичної партії США намагається домогтися розпорядження суду, яке змусило б адміністрацію Дональда Трампа підтримати позов демократів проти Росії за “втручання у вибори”, йдеться в документах суду.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваВ МЗС прокоментували позов демократичної партії США проти РоссииИстцы в особі демократів пропонують зажадати підтримку держсекретаря Майка Помпео, який допоміг би їм формально передати позовну заяву Росії. Москва не приймає жодних позовні заяви, відзначають позивачі. Американський закон про іноземний суверенітет захищає будь-які країни від позовів в судах США за рідкісними винятками.

Також демократи хочуть, щоб держдепартамент допоміг їм передати порядку Головному управлінню Генштабу ЗС РФ і хакеру Guccifer 2.0, якого вони пов’язують з Росією.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ раді федерації пояснили причини позову Демпартії США проти Росії в квітні Демократична партія США подала до суду на уряд РФ, ГРУ, підприємців батька і сина Агаларовых, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, а також проти виборчого штабу Трампа, у тому числі американського зятя президента Джареда Кушнера. Позов пов’язаний з хакерськими атаками 2015 і 2016 років і припущеннями про змову з метою нанесення збитку демократам, а також з метою просування кандидатури Трампа.

Адміністрація Трампа негативно сприйняла позов. Республіканці заявили у зв’язку з подачею позову, що самі готові вивчити питання про передбачувану корупції демократів. Серед питань, які готові підняти у штабі Трампа — історія зі скандальною компрометуючим досьє на тоді ще кандидата в президенти, яке було підготовлено компанією Fusion GPS на замовлення комітету Демпартії і штабу Хілларі Клінтон.

© AP Photo / John LocherАмериканист: позов Демпартії США до Росії – це безпрецедентний случайНазываются та інші відомі скандальні теми, пов’язані з Демпартією США, зокрема, відмову надати доступ до зламаним серверів партійного комітету співробітникам ФБР, підтримка керівництвом партії кандидатури Клінтон в збиток іншому кандидату Берні Сандерсу, в якому була замішана екс-голова нацкомітету партії Деббі Вассерман-Шульц, а також “змову” зі ЗМІ, історії з електронною перепискою співробітників штабу Клінтон та інше.

Всі ці теми штаб Трампа активно намагався використовувати у своїй передвиборчій кампанії, але після перемоги на виборах до них практично більше не поверталися.

Розслідування осудної Росії втручання в американські вибори, а також передбачуваних зв’язків президента Дональда Трампа з Росією, які спростовують в Білому домі і в Кремлі, ведеться незалежним спеціальним прокурором Робертом Мюллером, а також в конгресі США. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков називав звинувачення у втручанні у вибори “абсолютно голослівними”.