Поки «Спецтехноекспорт» стрясають корупційні скандали, його директор збирає на «чорний день».

Минулого тижня прес-служба Національного антикорупційного бюро України відзвітувала про те, що НАБУ викрито корупційні схеми в оборонно-промисловому комплексі країни на більш ніж 1 млрд гривень.

Згідно з повідомленням прес-служби, в ході розслідування детективи бюро виявили на 15 підприємствах оборонної промисловості факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. Найчастіше мова йде про привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також закупівлю товарів за завищеними цінами через компанії-посередники, наближені до керівництва держустанов. В результаті таких дій, на думку детективів, за попередніми оцінками, інтересам держави завдано шкоди на суму понад 620 млн гривень і в 3 млн доларів.

У повідомленні наголошується, що, на думку детективів, ключову роль у появі корупційних схем на підприємствах ОПК грають чиновники держструктур: кожен другий підозрюваний у злочинах, викритих НАБУ, відноситься до цієї категорії.

Як ми неодноразово писали раніше, чи не рекордсменом за «залетам» є держпідприємство ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить в концерн «Укроборонпром». З лютого 2015 року підприємством керує юрист-вундеркінд Павло Барбул, очолив збройову компанію у віці 28 років. З його приходом на посаду директора Спецтехноекспорта на підприємстві почали розкриватися як старі, прокрученные до Павла Олексійовича схеми, так і «закрутившиеся» в його бутність. Причому, природно, розкривалися вони не молодим талановитим менеджером Барбулом, а силовими структурами.

У «Спецтехноекспорте» знайшлася робота для всіх – і для НАБУ, і Генеральної прокуратури, і навіть Національної поліції перепало кілька кримінальних проваджень на підприємстві, ввіреному Павлу Олексійовичу. Лише СБУ, в юрисдикцію якої не входять витівки директора Спецтехноекспорта, намагається прикрити Павлика, кующего обороноздатність країни, від розсерджених «кинутих» подільників. Втім, не дуже успішно.

Але якщо ви, як це зробили ми, заглянете в електронні декларації Павла Барбула, в яких він регулярно звітує чи не кожної получки, то побачите, що Павло Олексійович не просто живе на чесно зароблене, йому і приворовывать з таким окладом немає сенсу. Начебто.

Отже, в позаминулому, 2016 році Павло Барбул, згідно з декларацією, заробив на посаді директора ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» 1,722 млн грн з копійками. При цьому на момент заповнення декларації Павло Олексійович накопичив 1,48 млн грн готівкою. Можливо, цей молодий чоловік економив і відкладав у кубушку, відмовляючи собі в поїздках на Куршевель і в нових нарядах з бутіка «Санахант». Або ж півтора «лимона» у нього накопичилося за попередній період трудової діяльності. Точно ми не знаємо, оскільки більш ранніх його декларацій не спостерігаємо.

У наступному, 2017-го, року платник податку став цінувати старання Павла Барбула на службі в два рази вище – за рік на зарплатну картку керманича Спецтехноекспорта впало три мільйони з «хвостиком». При цьому з декларації Павла Олексійовича пропала скромна одеська квартирка на 30,7 «квадрата» та 11 соток землі в Вишгородському районі Київської області. Але з’явилася квартира в Одесі на 51 м2 задекларованою вартістю 736 тис. грн. Але економний Паша, який заробляє цілком легально мільйони, не зміг дозволити собі її купити. Квартира ця, як зазначив він у формі змін від 11.07.2017, була йому подарована доброї громадянкою Атанасян Кариною Робертовной.

А ще у згаданій формі змін Павло Барбул задекларував 916 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна. Що, власне, пояснює зникнення з підсумкової декларації квартирки-крохотульки (якої, до речі, Павло Барбул володів лише на 33%) і клаптика землі.

Відзначимо, що в якості джерела доходу від відчуження нерухомості в декларації вказано Аврамов Ігор Вікторович (тобто, він – покупець). Згідно з нашими даними, Ігор Аврамов виступає в Києві засновником кількох юридичних осіб, серед яких фірма, яка здає в оренду нерухомість, будівельна організація і громадянське об’єднання інвалідів «Віктор». Але найпікантніше те, що громадянин з таким ПІБ проявляє нездоровий інтерес до заставного нерухомого майна, іноді навіть стає власником такого добра, скажімо так, не зовсім чесним способом.

Але повернемося до декларації про доходи нашого героя.

Отже, в сукупності Павло Барбул за 2017 рік заробив 3,93 млн грн, при цьому вказав, що його заощадження готівкою з 1,48 млн грн у минулому році за підсумками 2017-го збільшилися до 4,63 млн грн. Тобто, в минулому році Павло Олексійович став також і більше витрачайся, «спустивши» за рік 778 тис. грн, або на 64,8 тис. грн в місяць, при цьому відклавши «під матрац» ще понад 3 млн грн. Так що незважаючи на свою ощадливість, Барбул цілком міг абсолютно легально прикупити пару шкарпеток в «Санаханте» і змотатися на кілька днів у Куршевель, про що не втомлюється фантазувати «жовта преса», приписуючи Павлу Олексійовичу багатомільйонне казнокрадство.

Але, незважаючи на очевидну бездоганність декларацій про доходи Павла Барбула, у них є кілька підозрілих вад, непомітних на перший погляд.

Чого ми не бачимо і що ми бачимо в його деклараціях?

По-перше, згідно «авторизованої» біографії Павла Олексійовича, в структурі «Укроборонпрому» (читай – на держслужбі) він почав працювати в 2014 році, тобто, як мінімум з 2015-го він був зобов’язаний е-декларуватися. Але декларація Барбула за 2015-й з порталу declarations.com.ua безслідно зникла. Як і зникла з декларацій Павла Олексійовича його найдорожча дружина, яка, як обмовляють, встигла зібрати досить непоганий автопарк. Пропажа благовірної з декларації чиновника може означати тільки розлучення, інакше дружина зобов’язана за законом «світити» записане на неї ласкаво. Але розлучення подружжя може бути пов’язаний як з тим, що їх почуття охололи, так і з тим, що у них назріла обопільна необхідність щось приховати від допитливого погляду контролюючих держорганів і громадськості.

По-друге, ми бачимо патологічне, що межує з фобією недовіру Барбула до вітчизняної банківської системи. Павло Барбул вперто складає готівку в тумбочку, замість того, щоб розподілити її по банківських рахунках. Така дивакуватість досвідченого юриста пояснюється просто. Якщо рух коштів на рахунках силовикам (при наявності ухвали суду) відстежити не складе ніяких труднощів, то з готівкою все набагато складніше. Павло Барбул (та й будь-який інший чиновник може декларувати в «кеші» хоч сто мільйонів, хоч п’ять копійок – перевірити, скільки там у нього накопичилося (а вже тим більше, яким способом) – завдання нетривіальне. Ну, хіба що несподівано нагрянути з обшуками за місцями роботи та проживання. Що, власне, восени минулого року і зробила Генпрокуратура «в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК, ч. 1 ст. 205 КК за фактом розтрати посадовими особами ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» державних коштів у сумі 198 млн грн шляхом виведення коштів через фіктивні підприємства».

Тоді в порівняно скромному помешканні Павла Олексійовича «орли» Юрія Віталійовича виявили $120 тис. (або 3,1 млн грн, що порівняно з його задекларованими заощадженнями) готівки, яку Павло Барбул внести в декларацію так і не спромігся.

І, хоча будь-який бажаючий може на власні очі переконатися, що ніяких $120 тис. в декларації Павла Олексійовича ніколи і поруч не валялося, Павло Барбул вустами прес-служби Спецтехноекспорта публічно збрехав. Зокрема, прес-служба Спецтехноекспорта тоді заявила:

«Знайдені в будинку директора підприємства кошти – задекларовані, інформація про законне походження виявлених коштів у будинку керівника Спецтехноекспорта та їх декларування є відомою державної фіскальної службі, а також відкритою для громадськості».

Втім, декларація Павла Барбула, в порівнянні з деклараціями інших фігурантів кримінальних справ Спецтехноекспорта, далеко не найцікавіша. Так що…

…продовження.