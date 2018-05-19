МОНТЕВІДЕО, 19 травня — . Серед пасажирів літака на Кубі літака було п’ять іноземців, решта — кубинці, екіпаж також був іноземним, повідомила кубинська газета Granma.

© AFP 2018 / Yamil LageОчевидцы розповіли подробиці падіння літака на КубеВ п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана – Ольжин, розбився незабаром після зльоту, він звалився між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту перебували понад сто пасажирів і членів екіпажу. Три людини вижили, вони доставлені в лікарню у важкому стані.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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