МОСКВА, 19 травня — . Сім осіб, підозрюваних у зв’язках з іноземними організаціями, заарештовані в Саудівській Аравії, повідомляє саудівське агентство SPA з посиланням на співробітника в області безпеки в службі державної безпеки.

© Fotolia / SwisshippoВласти Саудівської Аравії пояснили арешт 11 принцевПо даними агентства, сім чоловік підозрюються в передбачувані зв’язки з іноземними організаціями, в тому числі, в рекрутингу людей на державні позиції і надання фінансової допомоги ворожим саудівського уряду людям, що перебувають за кордоном з метою дестабілізації ситуації в країні.

“Відповідним органам вдалося заарештувати членів угруповання, їх число становить сім осіб”, — йдеться в повідомленні агентства.

Також наголошується, що робота за визначенням усіх відносяться до подібної діяльності осіб триває, щодо них будуть прийняті всі необхідні заходи.