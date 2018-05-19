МОСКВА, 19 травня — . Робоча група Конституційної комісії України найближчим часом завершить роботу над поправками до основного закону країни, що стосуються статусу Криму, повідомив глава держави Петро Порошенко. Сергій МальгавкоВ КНДР видали атлас світу з Кримом у складі Росії

“За рік робоча група, створена конституційною комісією, напрацювала пропозиції щодо змін у розділ десять Конституції України. Вони повинні закріпити невід’ємне право кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної Української держави. Саме таке право група пропонує визнати джерелом особливого статусу Кримської автономії як невід’ємної складової частини єдиної України”, — розповів президент.

У разі виникнення в Криму ситуації, що несе загрозу суверенітету і територіальної цілісності України, глава держави отримає право вводити на півострові “особливий режим” і призначати спеціального державного чиновника.

Також робоча група пропонує створити на півострові окремий представницький орган — Кримську Раду, яка повинна буде представляти інтереси всіх жителів регіону.

© РИА Новини / Віталій ТимкивУкраина виставить рахунок Росії за збитки від Кримського мостаРанее стало відомо, що на Україні випустили календарі чемпіонату світу з футболу в Росії, де Крим позначений як російська територія. СБУ заявила, що припинила розповсюдження незаконної сувенірної продукції, вилучивши всі календарі.

Крим став частиною Росії після проведеного в березні 2014 року референдуму. Тоді за приєднання півострова до Росії висловилися понад 96 відсотків кримчан. Україна вважає цю територію окупованої. У Кремлі неодноразово заявляли, що демократичний вибір жителів півострова не порушує міжнародне право і Статуту ООН.

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