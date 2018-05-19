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Порошенко анонсував зміну статусу Криму

19.05.2018

МОСКВА, 19 травня — . Робоча група Конституційної комісії України найближчим часом завершить роботу над поправками до основного закону країни, що стосуються статусу Криму, повідомив глава держави Петро Порошенко.Виды Крыма. Сергій МальгавкоВ КНДР видали атлас світу з Кримом у складі Росії

“За рік робоча група, створена конституційною комісією, напрацювала пропозиції щодо змін у розділ десять Конституції України. Вони повинні закріпити невід’ємне право кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної Української держави. Саме таке право група пропонує визнати джерелом особливого статусу Кримської автономії як невід’ємної складової частини єдиної України”, — розповів президент.

У разі виникнення в Криму ситуації, що несе загрозу суверенітету і територіальної цілісності України, глава держави отримає право вводити на півострові “особливий режим” і призначати спеціального державного чиновника.

Також робоча група пропонує створити на півострові окремий представницький орган — Кримську Раду, яка повинна буде представляти інтереси всіх жителів регіону.

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту© РИА Новини / Віталій ТимкивУкраина виставить рахунок Росії за збитки від Кримського мостаРанее стало відомо, що на Україні випустили календарі чемпіонату світу з футболу в Росії, де Крим позначений як російська територія. СБУ заявила, що припинила розповсюдження незаконної сувенірної продукції, вилучивши всі календарі.

Крим став частиною Росії після проведеного в березні 2014 року референдуму. Тоді за приєднання півострова до Росії висловилися понад 96 відсотків кримчан. Україна вважає цю територію окупованої. У Кремлі неодноразово заявляли, що демократичний вибір жителів півострова не порушує міжнародне право і Статуту ООН.

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