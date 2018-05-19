30 травня “Укрзалізниця” підніме вартість проїзду у пасажирських поїздах на 12%. Необхідність у цьому на підприємстві пояснюють зростанням цін.

Залізничники підкреслили, що останній раз міняли вартість проїзду в жовтні 2014 року, тому без урахування в тарифі економічних змін з того часу робота перевізника є збитковою.

“Тільки в 2017 році “Укрзалізниця” отримала від пасажирських перевезень дальнього сполучення 3,6 млрд грн збитку. Але навіть в таких умовах за останні чотири роки компанія майже вдвічі збільшила фонд заробітної плати залізничників і розширила соціальні гарантії для працівників”, – підкреслили в УЗ. Зменшення збитків з-за зміни тарифів має обернутися зростанням зарплат працівників залізниці.