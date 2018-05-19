МОНТЕВІДЕО, 19 травня — . Три жінки, які вижили після катастрофи пасажирського літака на Кубі, знаходяться в реанімації, у них численні переломи, гематоми та опіки, повідомив в ефірі телеканалу Telesur директор гаванського госпіталю імені Калікст Гарсія, куди були доставлені постраждалі.

© AFP 2018 / Yamil LageОчевидцы розповіли подробиці падіння літака на КубеИм надають допомогу реаніматологи, хірурги, неврологи, ортопеди і інші фахівці.

Ще один вижив в авіакатастрофі помер по дорозі в лікарню.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана – Ольжин, розбився незабаром після зльоту, він звалився між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту перебували понад сто пасажирів і членів екіпажу.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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