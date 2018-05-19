МОСКВА, 19 травня — . Катастрофа літака Boeing компанії Cubana de Aviacion стала першою для неї з 1999 року, випливає з даних порталу Aviation Safety Network (ASN), відстежує авіаційні події.

© AP Photo / Ramon ЕѕріпоѕаВрач розповів про стан вижили в авіакатастрофі на КубеСогласно даними порталу, останній такий випадок було зафіксовано 25 грудня 1999 року, коли літак Як-42 зазнав аварії в 12 кілометрах від іспанського міста Валенсія. В результаті інциденту загинули 22 людини, включаючи членів екіпажу.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана – Ольжин, розбився незабаром після зльоту, він звалився між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту перебували понад 100 пасажирів і членів екіпажу.

Три жінки, які вижили після аварії, знаходяться в реанімації з численними переломами, гематомами та опіками.

Посольство РФ на Кубі з посиланням на отриману від офіційних кубинських властей інформацію повідомило, що громадян Росії на борту літака не було.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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