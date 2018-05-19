КАРАКАС, 19 травня – . Журналісти, які працюють без акредитації в районі авіакатастрофи на Кубі, можуть отримати тюремний термін, повідомляє портал Cubanet.

© AP Photo / Ramon ЕѕріпоѕаВрач розповів про стан вижили в авіакатастрофі на КубеВ п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, розбився незабаром після зльоту, він звалився між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту перебували понад 100 пасажирів і п’ять членів екіпажу. Поки повідомляється про трьох вижили.

“Всі фотографії і зображення з аеропорту були схвалені кубинським режимом. Будь-який журналіст, у якого немає схвалення уряду Куби, ризикує бути затриманим і піддатися, в тому числі, тюремного ув’язнення терміном до восьми років”, — йдеться в повідомленні.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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