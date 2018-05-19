МОСКВА, 19 травня — . Петро Порошенко на заході, присвяченому кримсько-татарському народу, заявив, що міст через Керченську протоку Україна має намір використовувати для зв’язків з Кубанню, уточнивши, що це відбудеться після того, як Київ поверне контроль над Кримом.

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Порошенко анонсував зміну статусу Криму в Конституції УкраиныПорошенко висловив упевненість, що “агресор”, під яким у Києві мають на увазі Росію, “понесе відповідальність і за незаконне будівництво Керченського мосту, і за інші злочини”.

“Росіянам цей міст стане в нагоді як дорога для відступу”, — заявив президент.

“А Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використовує його для зв’язків з Кубанню, де, до речі, живе також велика кількість українців. І з іншого Росією — не агресором”, — додав Порошенко.

Також він вкотре звинуватив російські власті в “переслідуванні” кримських татар на півострові, а вибори президента в Криму назвав “нелегітимними”.

Крим став частиною Росії після референдуму в березні 2014 року. За цей крок висловилися понад 96 відсотків його жителів. Україна вважає півострів окупованим. У Кремлі неодноразово заявляли, що демократичний вибір жителів Криму не порушує міжнародне право і Статуту ООН.

Кримський міст

Міст через Керченську протоку є найдовшим в Росії, його довжина 19 кілометрів. Автомобільний рух між Кримом і Кубанню запустили на півроку раніше спочатку встановленого терміну.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоПранкер розповів про розіграші журналіста, покликав бомбити міст в КрымВъезд на міст зараз дозволено легковим машинам і пасажирським автобусам. Рух вантажівок відкриється орієнтовно в жовтні цього року, поїздів — в кінці 2019-го.

По мосту, який має дві смуги в кожному напрямку, дозволено їздити зі швидкістю до 90 кілометрів на годину, зупинятися заборонено.

Урочиста церемонія відкриття відбулася 15 травня. Володимир Путін за кермом КамАЗа подолав шлях по мостовому переходу трохи більше, ніж за чверть години.

Ряд країн Заходу засудив відкриття Кримського мосту.

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© РИА Новини / Віталій ПодвицкийСкрипя зубами