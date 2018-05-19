КАРАКАС, 19 травня – . На борту Boeing, що розбився в п’ятницю на Кубі, перебували 110 людей, повідомляє компанія Global Air, яка орендувала літак.

© AP Photo / Ramon ЕѕріпоѕаВрач розповів про стан вижили в авіакатастрофі на Кубі”Літак Boeing моделі B 737-200… зазнав аварії сьогодні приблизно о 12.30, коли літак виконував рейс Гавана-Ольгин (Куба) компанії Cubana de Aviacion зі 104 пасажирами і шістьма членами екіпажу на борту”, — йдеться в повідомленні авіакомпанії у Twitter.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, розбився незабаром після зльоту, він звалився між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. Повідомлялося про трьох вижили.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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