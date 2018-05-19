Жінка має громадянство Росії та Кіпру.

Слідом за оголошенням персонами нон грата п’яти осіб – за розпалювання польсько-української ворожнечі, – у Польщі правоохоронці затримали громадянку Росії і Кіпру, яка підтримувала польські проросійські кола і передавала директиви російських спецслужб.

“Прикордонна служба затримала громадянку Кіпру та Росії Анастасію С., у якої заборона на в’їзд у Польщу. Зараз розпочато процедуру її вислання з території Польщі”, – повідомив Жарин.

З матеріалів Агентства внутрішньої безпеки країни слід, що затримана агентка була в групі з п’яти осіб, які просували пріоритетні цілі російської інформаційної війни проти Польщі.

Як повідомляється, росіянка вела, на замовлення урядових агентів РФ, “діяльність з консолідації проросійських організацій у Польщі, пропагувала заперечення і спростування польської історичної політики”.

Нагадаємо, російського громадянина депортували з Польщі на вимогу Агентства внутрішньої безпеки країни в ніч з середи на четвер.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі встановило, що підозрюваний був задіяний у активізацію та здійснення заходів у рамках гібридної війни проти Польщі, а також перебував у контакті зі спецслужбами РФ. Як прикриття росіянин використовував зв’язок з Інститутом стратегічних досліджень в Москві.

Крім цього, він мав статус вченого і мав широке коло контактів у журналістських і наукових колах Польщі. Темою, яка його найбільше цікавила були польсько-українські відносини.