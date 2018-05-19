Колишній народний депутат від БЮТ Дмитро Крючков, який знаходиться в розшуку Національного антикорупційного бюро, вийшов на свободу з німецької тюрми.

Крючков звільнився під заставу в 100 000 євро, здав паспорт і підписав зобов’язання не виїжджати з Німеччини. Документи на екстрадицію вже надійшли в прокуратуру і незабаром будуть направлені в суд.

Адвокат екс-нардепа Ульріх Цигерт заявив, що сторона захисту не знайома з обґрунтуванням запиту на екстрадицію і буде оскаржувати передачу політика в Україні.

“Те обґрунтування, яке Україна надала до ордера на арешт, сповнене суперечностей і не має сенсу. Це не підпадає ні під які положення німецького кримінального законодавства”, – сказав він, додавши, що Гачків не був співробітником підприємства, в розтраті майна якої його звинувачують.

Нагадаємо, 23 лютого 2017 року “Інтерпол” оголосив Крючкова в міжнародний розшук.

Національне антикорупційне бюро підозрює Крючкова у розкраданні коштів “Запоріжжяобленерго” і ряду промислових підприємств Запорізької області при підписанні договорів про відступлення права вимоги боргу, що дозволяють “Энергомереже” стягувати у свою користь промпідприємств заборгованість за поставлену електроенергію.