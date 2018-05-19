ВАШИНГТОН, 19 травня — . Близько 25 громадських організацій Міжнародної асоціації захисту свободи слова (IFEX) закликали владу Казахстану закрити справи проти місцевого відділення Forbes і аналітичного порталу Ratel.kz, повідомила яка підписала документ організація Комітет захисту журналістів (КЗЖ).

© SputnikПолиция Алма-Ати заявила про законність слідства по справі журналистовНПО пов’язують обшуки в редакціях ЗМІ з їх критикою на адресу колишнього міністра уряду Казахстану Зейнуллы Какимжанова, який згодом подав в суд за образу честі і гідності. У квітні 2017 року суд присудив відповідачам штраф в 50 мільйонів тенге (160 тисяч доларів) за одним з чотирьох справ проти даних ЗМІ. Три інші справи ще розслідуються.

Також члени IFEX просять генпрокурора, Верховний суд, парламент і міністра інформації Казахстану переглянути закон про публікацію неправдивої інформації в ЗМІ, заявивши, що він накладає занадто великі штрафи на запідозрені ЗМІ і тим самим заважає публікувати критичні матеріали.

© Flickr / upyernozМинистр інформації Казахстану прокоментував “справу журналістів”Журнал Forbes Kazakhstan та інтернет-сайт ratel.kz повідомили 2 квітня про обшуки і затримання ряду співробітників ЗМІ, зокрема, заступника головного редактора Forbes Kazakhstan Олександра Воротилова, головного редактора сайту ratel.kz Марата Асипова, його заступника Сапи Мекебаева і браузера Анни Калашнікова. Поліція повідомляла, що слідчі дії у редакціях ЗМІ, проводяться в рамках кримінальної справи про поширення завідомо неправдивої інформації. Також поліція уточнила, що журналісти не затримувалися, а були доставлені для допитів і в той же день відпустили. Ряд журналістських і правозахисних організацій Казахстану висловили заклопотаність діями правоохоронців і закликали до неупередженому та об’єктивному слідству.