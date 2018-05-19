МОСКВА, 19 травня — . Компанія Boeing висловила співчуття близьким пасажирів і членів екіпажу на Кубі літака, а також готовність надати необхідну технічну допомогу, повідомляється в заяві на сайті компанії.

© AP Photo / Ramon Espinosa На борту потерпілого крах на Кубі літака було 110 осіб”Boeing висловлює глибокі співчуття сім’ям і друзям тих, хто перебував на борту рейсу 972… Технічна команда Boeing готова сприяти відповідно до законодавства США під керівництвом Національної ради з безпеки на транспорті США і кубинських властей”, — йдеться в повідомленні.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана – Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу.

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