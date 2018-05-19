МЕХІКО, 19 травня – . Одна з трьох жінок, госпіталізованих після авіакатастрофи Boeing 737-200 на Кубі, померла, повідомляє Cuba TV.

© AFP 2018 / Yamil LageОчевидцы розповіли подробиці падіння літака на КубеОтмечается, що дві інші постраждалі перебувають у важкому стані у відділенні реанімації в госпіталі Calixto García в Гавані. Кубинські ЗМІ опублікували прикмети цих жінок.

Ще один вижив чоловік раніше помер незабаром після того, як був доставлений в госпіталь.

За даними ЗМІ, Boeing 737-200 був орендований компанією Cubana de Aviación у мексиканської авіакомпанії Damojh і пилотировался екіпажем з Мексики. За даними компанії Global Air, яка орендувала літак, на борту було 110 осіб — 104 пасажири і шість членів екіпажу.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, розбився незабаром після зльоту, він звалився між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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