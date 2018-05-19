МЕХІКО, 19 травня – . Два громадянина Аргентини загинули в результаті авіакатастрофи Boeing 737-200 на Кубі, повідомив МЗС південноамериканської країни.

© AFP 2018 / Adalberto RoqueОдна з тих, що вижили після авіакатастрофи на Кубі померла, повідомили ЗМІ”Міністерство з скорботою повідомляє, що два громадянина Аргентини загинули сьогодні в Гавані в авіакатастрофі комерційного пасажирського літака, що розбився на зльоті з аеропорту”, — йдеться в повідомленні.

Посольство заявило, що сумує у зв’язку з трагедією і висловило співчуття і солідарність з народом Куби та сім’ями загиблих.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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