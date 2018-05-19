МОСКВА, 19 травня — . Слідчі поки не виявили “чорні ящики” розбився на Кубі літака, повідомляє агентство Prensa Latina.

“Поки чорні ящики Boeing-737 не знайдені”, — йдеться в повідомленні.

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу. Також повідомлялося, що три жінки вижили, одна з них померла після шпиталізації.

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