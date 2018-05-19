Секретаріат за фінансової реструктуризації повідомив про початок реструктуризації кредитів державного “Ощадбанку”.

Про це повідомляє прес-служба секретаріату.

“Порушено дві справи про фінансової реструктуризації по компаніям – ТОВ “Инрайс Девелопмент” і ТОВ “Техэнерготрейд”. Кредитор в обох справах – ПАТ “Державний ощадний банк України”, – йдеться в повідомленні.

Бенефіціаром ТОВ “Инрайс Девелопмент” в держреєстрі вказаний житель Кіпру і британський громадянин Андреас Томас Мустрас. При цьому серед пов’язаних осіб зазначено ТОВ “Техэнерготрейд”.

Власником ТОВ “Техэнерготрейд” є колишній власник банку “Михайлівський” та мережі супермаркетів електроніки “Ельдорадо” Віктор Поліщук. За даними прокуратури “Техэнерготрейд” пов’язаний з компанією “Три О”, на яку записаний столичний ТРЦ “Гулівер”, будівництво якого фінансувалося за рахунок кредитних коштів “Ощадбанку”.

На початку квітня “Ощадбанк” почав дві процедури фінансової реструктуризації боргів компаній “Діеса” та “Технополіс-1”, пов’язаних з бізнесменом Віктором Поліщуком.