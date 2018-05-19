МОСКВА, 19 травня — . Президент України Петро Порошенко відвідав проходив у місті Дніпрі флешмоб до Дня вишиванки, назвавши цей предмет національної одягу найважливішим символом, що сприяє об’єднанню мешканців країни.

© ДП “Завод імені Малишева””Націоналізм у крайній стадії маразму”. Військовий експерт про “танк-вишиванці””Українці – найкраща нація в світі. Ми об’єднані, і ніхто нас не розколе”, — зазначив він в ході свого виступу.

Порошенко поставив вишиванку в один ряд з такими державними символами, як прапор, герб і гімн.

“Коли ми бачимо один одного у вишиванці, ми відразу ідентифікуємо – це українець або українка”, — зазначив глава держави.

Президент також сказав, що ніхто не зміг вибити в українців любов до вишиванці, за яку люди йшли в тюрму”.

Порошенко похвалив місто Дніпро, який, за його словами, “з 2014 року є форпостом всього українського”. “Місто, який не дав поширитися сепаратистському отрути. Місто, який довів свою українськість”, — додав він, висловлюючи подяку організаторам флешмобу.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПорошенко розповів, як Україна збирається використовувати Кримський мостВ заході взяли участь 1560 осіб, його метою було відтворення з допомогою кольорових “модулів” орнаменту вишивки історико-етнографічних регіонів країни.

Президент побажав, щоб учасників цього дійства з кожним роком ставало все більше. “Щоб українці перемагали, щоб в Україну повернувся світ, щоб країна була об’єднаною. І функції об’єднання виконує наша вишиванка”, — сказав Порошенко.