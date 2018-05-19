МЕХІКО, 19 травня – . Більше ста людей загинули під час аварії літака Boeing 737-200 на Кубі, яке відбулося у п’ятницю незабаром після зльоту літака з аеропорту Гавани.

© AFP 2018 / Yamil LageОчевидцы розповіли подробиці падіння літака на КубеПо даними мексиканської компанії Global Air, у якій Cubana de Aviacion орендувала літак, на борту перебували 110 осіб, у тому числі 104 пасажири і шість членів екіпажу. Серед пасажирів літака було п’ять іноземців, решта — кубинці, екіпаж був з Мексики. Громадян Росії, за даними посольства, на борту не було. Пізніше стало відомо про двох загиблих аргентинців.

Лайнер, що виконував рейс Гавана — Ольжин, розбився незабаром після зльоту, впавши між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас, на території сільськогосподарських посадок.

Є ті, що вижили

Незабаром після катастрофи місцеві ЗМІ повідомили про чотирьох вижили в авіакатастрофі. Трьох, що залишилися в живих жінок доставили в реанімацію гаванського госпіталю імені Калікст Гарсія у важкому стані, чоловік помер по дорозі в лікарню. Пізніше телеканал Cuba TV повідомив про смерть однієї з жінок, проте потім спростував цю інформацію.

З’явилося відео з місця аварії Boeing 737 на КубеУ постраждалих множинні переломи, гематоми та опіки, їм надають допомогу реаніматологи, хірурги, неврологи, ортопеди і інші фахівці.

Як повідомив Мінтранс Мексики, літаку було 39 років, він був випущений у 1979 році, проте мав усі необхідні дозволи на роботу.

Голова Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Кориця заявив, що буде проведено розслідування обставин катастрофи та висловив співчуття рідним загиблих. Чорні ящики поки не знайдені.

Всі термінали гаванського аеропорту імені Хосе Марті продовжують роботу.

Свідчення очевидців

Очевидці розповіли кубинському ТБ, що літак намагався повернутися в аеропорт після зльоту, але врізався в лінії електропередачі. Свідки також повідомили, що перші рятувальники прибули до місця події через дванадцять хвилин після падіння.

© AP Photo / Ramon ЕѕріпоѕаВрач розповів про стан вижили в авіакатастрофі на КубеКатастрофа стала першою для компанії Cubana de Aviacion з 1999 року, випливає з даних порталу Aviation Safety Network (ASN), відстежує авіаційні події.

Міжнародна реакція

Володимир Путін направив телеграму співчуття Діас-Канелю. “Глава російської держави передав слова співчуття й підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання якнайшвидшого одужання тим, кому вдалося вижити у цій катастрофі”, — йдеться в телеграмі.

Співчуття надіслали Венесуела, Іспанія, Мексика, Франція. Компанія Boeing також висловила співчуття близьким пасажирів і членів екіпажу літака, а також готовність надати необхідну технічну допомогу.

© AFP 2018 / Yamil LageНа Кубі продовжують пошук чорних скриньок літака, повідомили СМИКак повідомили в прес-службі держдепартаменту США вивчають інформацію про аварію літака Boeing-737 на Кубі і з’ясовують, чи були на борту американські громадяни. Канада заявила, що працює над отриманням додаткової інформації і при необхідності готова надати консульську допомогу канадським громадянам.

Влада Куби оголосила жалобу у зв’язку із авіакатастрофою.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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