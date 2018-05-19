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На Кубі більше ста людей загинули під час аварії літака

19.05.2018

МЕХІКО, 19 травня – . Більше ста людей загинули під час аварії літака Boeing 737-200 на Кубі, яке відбулося у п’ятницю незабаром після зльоту літака з аеропорту Гавани.

Сотрудники экстренных служб на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018© AFP 2018 / Yamil LageОчевидцы розповіли подробиці падіння літака на КубеПо даними мексиканської компанії Global Air, у якій Cubana de Aviacion орендувала літак, на борту перебували 110 осіб, у тому числі 104 пасажири і шість членів екіпажу. Серед пасажирів літака було п’ять іноземців, решта — кубинці, екіпаж був з Мексики. Громадян Росії, за даними посольства, на борту не було. Пізніше стало відомо про двох загиблих аргентинців.

Лайнер, що виконував рейс Гавана — Ольжин, розбився незабаром після зльоту, впавши між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас, на території сільськогосподарських посадок.

Є ті, що вижили

Незабаром після катастрофи місцеві ЗМІ повідомили про чотирьох вижили в авіакатастрофі. Трьох, що залишилися в живих жінок доставили в реанімацію гаванського госпіталю імені Калікст Гарсія у важкому стані, чоловік помер по дорозі в лікарню. Пізніше телеканал Cuba TV повідомив про смерть однієї з жінок, проте потім спростував цю інформацію.

На Кубе потерпел крушение пассажирский самолетЗ’явилося відео з місця аварії Boeing 737 на КубеУ постраждалих множинні переломи, гематоми та опіки, їм надають допомогу реаніматологи, хірурги, неврологи, ортопеди і інші фахівці.

Як повідомив Мінтранс Мексики, літаку було 39 років, він був випущений у 1979 році, проте мав усі необхідні дозволи на роботу.

Голова Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Кориця заявив, що буде проведено розслідування обставин катастрофи та висловив співчуття рідним загиблих. Чорні ящики поки не знайдені.

Всі термінали гаванського аеропорту імені Хосе Марті продовжують роботу.

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Свідчення очевидців

Очевидці розповіли кубинському ТБ, що літак намагався повернутися в аеропорт після зльоту, але врізався в лінії електропередачі. Свідки також повідомили, що перші рятувальники прибули до місця події через дванадцять хвилин після падіння.

Поисковые работы на месте падения самолета на Кубе. 18.05.2018© AP Photo / Ramon ЕѕріпоѕаВрач розповів про стан вижили в авіакатастрофі на КубеКатастрофа стала першою для компанії Cubana de Aviacion з 1999 року, випливає з даних порталу Aviation Safety Network (ASN), відстежує авіаційні події.

Міжнародна реакція

Володимир Путін направив телеграму співчуття Діас-Канелю. “Глава російської держави передав слова співчуття й підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання якнайшвидшого одужання тим, кому вдалося вижити у цій катастрофі”, — йдеться в телеграмі.

Співчуття надіслали Венесуела, Іспанія, Мексика, Франція. Компанія Boeing також висловила співчуття близьким пасажирів і членів екіпажу літака, а також готовність надати необхідну технічну допомогу.

На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018© AFP 2018 / Yamil LageНа Кубі продовжують пошук чорних скриньок літака, повідомили СМИКак повідомили в прес-службі держдепартаменту США вивчають інформацію про аварію літака Boeing-737 на Кубі і з’ясовують, чи були на борту американські громадяни. Канада заявила, що працює над отриманням додаткової інформації і при необхідності готова надати консульську допомогу канадським громадянам.

Влада Куби оголосила жалобу у зв’язку із авіакатастрофою.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

Крушение самолёта на Кубе© , ИнфографикаКрушение літака на Кубі

 

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