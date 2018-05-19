МОНТЕВІДЕО, 19 травня — . Бортінженер, який обслуговував рейс, який вилетів на кілька хвилин раніше літака, що розбився в п’ятницю під Гаваною, вважає, що причиною авіакатастрофи міг бути технічний збій.

© AFP 2018 / Adalberto RoqueНа Кубі оголошено національний траур за жертвами авіакатастрофи”Я знаю, що ви, мабуть, відчуваєте дуже сильний біль. Уявіть собі, яку біль я відчуваю, бортінженер з 17-річним стажем, колега і друг членів екіпажу (розбився) Boeing 737-200″, — наводить слова бортінженера по імені Йоаннер кубинський портал Cubadebate.

“За 13 хвилин до його падіння наш екіпаж, який виконував інший внутрішній рейс авіакомпанії Сubana, вилетів в провінції Сантьяго-де-Куба. Ми спілкувалися з ними по радіозв’язку, вирулюючи на злітну смугу… Сьогодні (у п’ятницю), близько 11 ранку, ми, члени двох екіпажів, зустрілися в службовому приміщенні терміналу (гаванського аеропорту), щоб пообідати, і перекинутися кількома словами перед польотом. Ми більше так не зустрінемося — по всій видимості, з-за технічного збою, що стався в повітряному судні”, — розповідає бортінженер.

© AFP 2018 / Yamil LageОчевидцы розповіли подробиці падіння літака на КубеВ п’ятницю на Кубі розбився пасажирський літак Boeing, на борту якого було 110 осіб, включаючи членів екіпажу.

Три жінки, які вижили після аварії, були госпіталізовані з численними переломами, гематомами і опіками, одна з них померла. Ще один вижив в авіакатастрофі помер по дорозі в лікарню.

Чорні ящики поки не виявлені.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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