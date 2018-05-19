ТОКІО, 19 травня — . Військовослужбовці Південної Кореї затримали двох громадян КНДР в південнокорейських територіальних водах, обидва північнокорейця заявили про своє бажання отримати притулок.

© REUTERS / KCNAТрамп догрався в тиск на Північну Корею: США програють у третій разПо даними агентства Ренхап, яке посилається на джерела в урядових колах, невелика човен була помічена південнокорейськими військовими недалеко від острова Пеннендо, який розташований поряд з так званої північної розмежувальної лінією” — спірного морського кордону між Північчю і Півднем Кореї.

На судні знаходилися двоє громадян КНДР, один з яких — військовослужбовець. Обидва затриманих виявили бажання не повертатися в КНДР і отримати притулок в Південній Кореї.

Агентство зазначає, що даний випадок втечі північнокорейських громадян з країни став першим після що відбувся 27 квітня саміту лідерів КНДР і Південної Кореї, за підсумками якого була укладена Пханмунджомская декларація, в якій сторони заявили про намір добиватися повної денуклеаризації Корейського півострова, покращувати відносини, прагнучи до спільного процвітання і мирного возз’єднання.