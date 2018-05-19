Росія може використовувати газопровід для шпигунства.
Представники США висловили побоювання, що РФ може використовувати Північний потік-2 для ведення шпигунства.
Такою інформацією з державними ЗМІ поділився співробітник Державного департаменту США Сандра Удкирк.
За словами американської дипломатки, будівництво такого великого об’єкта може використовуватися для збору військової і дипломатичної інформації про європейських країнах.
“З цією метою Росія може встановити пристрої моніторингу за маршрутом трубопроводу”, – додала вона.
З цієї причини США виступає проти реалізації цього проекту, не дивлячись на позицію деяких політиків з Європи.