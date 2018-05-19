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У США назвали несподівану загрозу Північного потоку-2

19.05.2018

В США назвали неожиданную угрозу Северного потока-2 Росія може використовувати газопровід для шпигунства.

Представники США висловили побоювання, що РФ може використовувати Північний потік-2 для ведення шпигунства.

Такою інформацією з державними ЗМІ поділився співробітник Державного департаменту США Сандра Удкирк.

За словами американської дипломатки, будівництво такого великого об’єкта може використовуватися для збору військової і дипломатичної інформації про європейських країнах.

“З цією метою Росія може встановити пристрої моніторингу за маршрутом трубопроводу”, – додала вона.

З цієї причини США виступає проти реалізації цього проекту, не дивлячись на позицію деяких політиків з Європи.

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