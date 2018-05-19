Верховна Рада тимчасово, на 1 рік до 15 вересня 2019 року, продовжила дію мита на експорт брухту чорних металів і збільшила її розмір з 30 євро до 42 євро за тонну

За прийняття відповідного законопроекту №8226 за основу і в цілому проголосували 248 депутатів при мінімально необхідних 226.

Офіційно дані тимчасові заходи були введені з метою ліквідації дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та забезпечення умов відновлення об’єктів інфраструктури.

Неофіційно експерти кажуть INSIDER, що завдяки відстрочень та підвищенням мит, в черговий раз збагатяться українські олігархи, зокрема Віктор Пінчук і Рінат Ахметов, підприємства яких виробляють труби з брухту чорного металу.

Після прийняття закону кожна тонна брухту буде обходитися олігархам значно дешевше, ніж раніше, що, за оцінками експертів, збільшить їх дохід на суму від 40 до 100 мільйонів в рік.

У пояснювальній записці наголошується, що за підсумками 2017 року можна однозначно стверджувати, що підвищення втричі мита на експорт брухту чорних металів (до 30 євро/тонна) мало позитивний ефект для металургійної галузі (скорочення дефіцитності брухту з 20% до 9%, підвищення виплавки сталі і виробництва окремих видів металургійної продукції) і для державного бюджету (додатково 231 млн гривень надходжень).

«Однак висхідна динаміка світових цін на металобрухт у 2017 році продовжувала стимулювати його експорт з України, при цьому підвищена експортне мито на брухт (30 євро/тонна) поступово втрачала свій «обмежує» ефект, адже його частка в ціні зменшилась з 18,9% у 2016 році до 13,5% у 2017 році», — йдеться в пояснювальній записці.

Також ще одним істотним чинником зростання експорту брухту в попередньому році стала активізація його закупівель невизнаної Придніпровської Молдавської Республікою внаслідок формування неринкових умов доступу місцевих металургійних виробників електроенергії.

Крім того, додаткову підставу для посилення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку створила блокада транспортного сполучення з тимчасово непідконтрольними територіями.

Тому, як зазначається в пояснювальній записці, в національних інтересах України доцільно продовжити дію підвищеної експортного мита на металобрухт, збільшивши її розмір з метою нівелювання негативного ефекту (нарощування експорту), викликаного підвищенням світових цін на цей вигляд сировини, тим самим сприяючи зменшенню дефіциту брухту на внутрішньому ринку та забезпечення безперебійної діяльності металургійної галузі з першочерговим забезпеченням потреб оборонної промисловості.

Як відомо, у серпні 2017 року президент Петро Порошенко схвалив продовження дії експортного мита на брухт чорних металів у розмірі 30 євро/тонна до 15 вересня 2018 року.

У червні 2017 року Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, що передбачає продовження дії експортного мита на брухт чорних металів у розмірі 30 євро за тонну на 2 роки, однак закон був ветований Порошенко у зв’язку з міжнародними зобов’язаннями України як члена Світової організації торгівлі.

У свою чергу президент запропонував продовжити мито на експорт брухту чорних металів 30 євро/тонна на 1 рік, дана пропозиція була підтримана депутатами Ради у липні 2017 року, продлившими дію експортного мита на металобрухт €30/тонна до 15 вересня 2018 року.

Підвищення експортного мита на металобрухт відбулося у вересні 2016 року, коли Порошенко підписав закон, що передбачає збільшення терміном на 1 календарний рік даної мита з 10 до 30 євро за тонну.

У квітні 2016 року Верховна Рада на 3 роки збільшила мито на експорт брухту чорних металів з 10 до 30 євро за тонну, однак Порошенко також ветував цей закон і запропонував Раді збільшити мито тільки на 1 рік.

В липні 2016 року Рада підтримала пропозицію президента і на 1 рік збільшила мито на експорт металобрухту з 10 до 30 євро за тонну.