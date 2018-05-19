ВАШИНГТОН, 19 травня — . При стрільбі на парковці біля навчального закладу в штаті Джорджія загинула одна жінка, ще дві отримали поранення, повідомила поліція округу Клейтон.

© AFP 2018 / Angela WeissКлинтон назвала стрілянину в школах “національною ганьбою”Інцидент стався, коли в старшій школі Маунт-Зайон проходила випускна церемонія.

Трьох постраждалих доставили в місцеві лікарні, одна з них померла незабаром після госпіталізації. Стан двох поранених поки невідома. За даними правоохоронців, ніхто з них у школі не вчився.

За словами представника поліції, до стрільби привів “спір”.

Стрілянина в Техасі

Це вже другий випадок стрілянини з людськими жертвами у школах США в п’ятницю. Раніше при стрілянині в школі в Санта-Фе в Техасі загинули десять людей, ще десять були поранені.

Поліція ідентифікувала нападника, ним виявився 17-річний Дімітріос Пагуртзис. Підозрюваний збирався покінчити з собою. Його помістили у в’язницю округу Галвестон без можливості виходу під заставу, пред’явивши звинувачення у вбивстві при обтяжуючих обставинах.

© AFP 2018 / Angela WeissКлинтон назвала стрілянину в школах “національною ганьбою”Губернатор Грег Еббот повідомив, що молодий чоловік використовував пістолет і револьвер 38-го калібру, які взяв у свого батька. Зброю було раніше придбаний легально. Крім того, в машині затриманого виявили вибухові пристрої та “коктейлі Молотова”.

Мотиви злочинця поки невідомі.