МЕХІКО, 19 травня — . Парламент Перу схвалив у першому читанні законопроект про хімічну кастрацію визнаних винними у зґвалтуванні дітей молодше 14 років, повідомило видання Republica.

© Fotolia / ViewApartБорьба з педофілами: американський опытПо словами президента Перу Мартіна Вискарры, остаточного рішення по цій пропозиції ще не прийнято, влада має намір уважно вивчити його.

В ході голосування по законопроекту в першому читанні 67 осіб висловилися за його прийняття, 7 – проти, 23 – утрималися. Рішення про застосування кастрації, згідно із законопроектом, повинен приймати суддя.

“Ми вивчаємо всі дані… Оцінюємо його в рамках наукових досліджень”, — заявила, у свою чергу, міністр охорони здоров’я Перу Сільвія Пессах.

Друге голосування по цьому законопроекту заплановано на наступному тижні.