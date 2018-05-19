ВАШИНГТОН, 19 травня — . Представник поліції округу Клейтон підтвердив загибель жінки при стрілянині біля школи в Джорджії.

© AFP 2018 / Angela WeissКлинтон назвала стрілянину в школах “національною ганьбою”Представник поліції заявив в ефірі місцевих телеканалів, які висвітлюють подію в прямому ефірі, що підтверджено загибель жінки, ще дві жінки були поранені. “Їх стан на даний момент невідомо”, — додав він, уточнивши, що ніхто з жертв не вчився в школі.

За словами представника поліції, до стрільби привів “спір”. Стрілянина сталася на парковці поруч зі школою, де в цей час проходила випускна церемонія.

Це вже другий випадок стрілянини з людськими жертвами у школах США в п’ятницю. Раніше при стрілянині в школі в Санта-Фе в Техасі загинули 10 осіб, ще 10 були поранені.