Екс-полковника ГРУ виписали, після цього про нього ніхто нічого не знає.

Сергій Скрипаль повністю відновився після отруєння нервово-паралітичним речовиною. Про це повідомили у лікарні Солсбері в п’ятницю, 18 травня. Місцеві лікарі не приховують свого захоплення.

“Фантастична новина: Сергій Скрипаль відчуває себе досить добре для того, щоб залишити Окружну лікарню в Солсбері”, – сказав глава установи, де лікували росіянина, Кара Чарльз-Баркс.

Втім, британські медики відмовляються повідомити, як їм вдалося поставити на ноги людини, якого вважали практично померлим.

“У той час як пацієнти вже виписані, їх право на дотримання лікарської таємниці зберігається, що обмежує нас у тому, щоб надати детальний опис лікування, яке вони отримали”, – йдеться в комюніке, яке лікарня поширила у п’ятницю у відповідь на численні запитання журналістів.

У заяві підкреслюється лише, що “людям, які перебували в настільки гострому стані після отруєння нервово-паралитическими речовинами”, потрібна тривала реабілітація до тих пір, “поки їх тіла не зможуть зробити більше ензимів для заміни отруєних”.

Де саме 66-річний Сергій Скрипаль продовжить відновлюватися, не відомо. Як немає достовірної інформації і про долю його 33-річної доньки Юлії, яку виписали з лікарні ще в квітні. Принаймні, на зв’язок з посольством РФ або родичами вони не виходили, повідомила племінниця Скрипаля Вікторія.