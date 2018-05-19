Співробітники СБУ викрили на хабарі начальника та двох співробітників прикордонно-інспекційного пункту ветеринарної медицини в одному з портів Одеси.

Правоохоронці встановили, що посадові особи організували механізм систематичного вимагання неправомірної вигоди від комерційних структур за видачу дозвільних документів.

Оперативники спецслужби зафіксували факт вимагання зловмисниками чотирьохсот доларів США від приватного підприємця за видачу міжнародних ветеринарних сертифікатів.

Співробітники СБУ затримали зловмисників на робочому місці при отриманні хабара.

Раніше оперативники спецслужби задокументували факт отримання посадовими особами триста американських доларів від іншого підприємця.

Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення можливої причетності інших посадових осіб ветеринарного органу до протиправної діяльності.