ТАШКЕНТ, 19 травня — . Понад 750 осіб було евакуйовано через сходження селевого потоку в Сурхандарьинской області на півдні Узбекистану, жертв немає, повідомляє в суботу МНС республіки.

Американець зняв на відео сходження селю на свій домПо даними міністерства, 18 травня о 17.40 (15.40 мск) на території Кумкурганского району Сурхандарьинской області спостерігався сходження селевого потоку.

“Селевий потік підтопила частину будинків махаллей, внаслідок якого 754 жителів з 116 будинків були евакуйовані в безпечні місця. Інформації про постраждалих осіб не є”, — йдеться в повідомленні Telegram-каналу МНС.

За даними міністерства, в цілях ліквідації наслідків НС створено оперативний штаб, очолюваний главою місцевої адміністрації, мобілізовані необхідні сили і засоби.

Напередодні МНС повідомило, що небезпека сходження селевих потоків у зв’язку з опадами збережеться протягом наступного тижня в гірських і передгірних районах Узбекистану. За офіційними даними, на цьому тижні вісім людей загинули в результаті сходу селевих потоків в Кашкадар’їнській і Самаркандської областях республіки.

Початок весняних паводків в басейнах річок Сирдар’я і Амудар’я — головних водних артерій Узбекистану — регулярно загрожує затопленням сільгоспугідь і населених пунктів республіки. За даними синоптиків, стійка тенденція до потепління (середнє зростання температури на 1,5% в рік) в найближчі 10-15 років призведе до збільшення дощових опадів, що спричинить за собою збільшення кількості паводків і посилення селевої активності.

У травні 2016 року із-за проливних дощів в ряді регіонів країни пройшли селеві потоки. В результаті були пошкоджені понад 130 будинків, транспортні комунікації, в більш безпечні райони переселено майже 550 жителів.