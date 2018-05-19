МОСКВА, 19 травня — . В результаті потрійного вибуху в Джелалабаді загинули вісім чоловік, 45 отримали поранення, повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на представника губернатора провінції Нангахар на північному сході Афганістану Аттауллаха Хогйани.

© AP Photo / Rahmat GulВ Афганістані чотири таліба* підірвалися на власній бомбеПо його словами, вибухи прогриміли на міському стадіоні під час матчу з крикету. Серед загиблих були організатор змагання і заступник мера міста Мехтарлам в провінції Лагман.

За даними телеканалу, радикальний рух “Талібан”* заперечує свою причетність до вибуху.

Раніше, 13 травня, в Джелалабаді терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля будівлі митного управління. В результаті шестеро людей загинули, близько 20 отримали поранення. Після вибухів група невідомих озброєних людей атакувала будівлю.

*Терористична організація, заборонена в Росії.