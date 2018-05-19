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У Японії перекинувся шкільний автобус

19.05.2018

ТОКІО, 19 травня – . Шкільний автобус перекинувся неподалік від селища Оирасэ в префектурі Аоморі на півночі головного японського острова Хонсю, близько 30 осіб госпіталізовано, повідомляє агентство Кіодо з посиланням на місцеве пожежне управління, у віданні якого перебуває служба швидкої допомоги.

Скорая помощь, Индия. © Flickr / meg and rahulВ Індії близько 20 людей загинули в результаті ДТП з грузовикомПо попередньою інформацією, інцидент стався близько 09.35 за місцевим часом (03.35 мск). Шкільний автобус перевозив футбольну команду з приватної школи міста Хатінохе в префектурі Аоморі.

Точна причина дорожньо-транспортної пригоди поки не встановлена. Імовірно, автобус намагався піти від зіткнення з іншим автомобілем, пробив бар’єрне огородження та перекинувся на бік.

Госпіталізовано близько 30 осіб з різними травмами. Агентство відзначає, що всі вони знаходяться у свідомості.

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