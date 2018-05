У четвер, 17 травня, МЗС Китаю вкрай жорстко прокоментував інформацію про те, що Rosneft Vietnam B. V., дочірня компанія «Роснефти», почала буріння на розташованому на в’єтнамському шельфі родовищі Lan Do в Південно-Китайському морі в акваторії, яку Пекін вважає своєю.

«Жодна країна, організація, компанія або індивідуальне особа не мають права без дозволу китайського уряду займатися діяльністю з розвідки або розробки ресурсів в акваторії, контрольованої Китаєм. Ми вимагаємо від відповідних сторін проявити повагу до суверенітету нашої держави», — заявив офіційний представник відомства Лу Кан на регулярному брифінгу (цитата по ТАСС). Лу Кан попередив, що такі дії можуть негативно позначитися на відносинах Китаю з країнами, які порушують його права.

Він також закликав сторони утриматися від дій, «які можуть позначитися на двосторонніх відносинах, а також на світі і стабільності в регіоні». Представник «Роснефти» заявив РБК, що ліцензійні ділянки на шельфі Південно-Китайського моря, на яких ведуться роботи, перебувають у територіальних водах В’єтнаму. «Компанія веде свою діяльність у суворій відповідності з ліцензійними зобов’язаннями та дотриманням законодавства щодо надрокористування Республіки В’єтнам», — повідомив він. Це ж підтвердив і МЗС В’єтнаму.

«В’єтнамські нафтогазові проекти знаходяться на території, повністю підконтрольною державі і згідно з міжнародним законодавством», — йдеться в повідомленні відомства, поширеному в четвер. За словами представника російського президента Дмитра Пєскова, який «Інтерфаксом», «Роснефть» не консультувалася з Кремлем щодо буріння на шельфі Південно-Китайського моря. Ділянку у спадок «Роснефть» повідомила про початок буріння експлуатаційної свердловини на Lan Do 15 травня.

Це ділянка в межах блоку 06.1 з початковими геологічними запасами 23 млрд куб. м газу. Rosneft Vietnam B. V. є оператором проекту з часткою 35%, 45% належить індійській ONGC, ще 20% — у PetroVietnam. За даними Wood Mackenzie, які наводить Reuters, ця ділянка знаходиться всередині так званої девятипунктирной лінії, яка охоплює приблизно 80% акваторії Південно-Китайського моря і яку Китай з 1947 року вважає своєю, при тому що міжнародне співтовариство не підтверджує його права. Більш того, в 2016 році домагання Пекіна визнала незаконними Постійна палата третейського суду в Гаазі, але Китай заявив, що не збирається виконувати це рішення. Це не перша свердловина на спірній акваторії, пробурена з російською участю. Газові родовища Lan Do і Lan Tai на блоці 06.1 були відкриті в середині 1990-х британської BP c партнерами, потім права на них перейшли до російської ТНК-BP, і вона в 2012 році почала видобувати газ на Lan Do. У 2013 році «Роснефть» придбала ТНК-BP, отримавши у в’єтнамському проекті частку в 35% і операторство. В 2016 році, після успішного буріння двох свердловин, «Роснефть» відкрила на блоці третє газове родовище — Phong Lan Dai («Дика орхідея»). Все це не викликало публічне невдоволення Пекіна. Останнім часом Китай пильно стежить за проектами на спірній території, вказує Reuters. За останній рік з-за тиску Пекіна В’єтнам вже двічі призупиняв в Південно-Китайському морі буріння на великому нафтовому родовищі «Червоний імператор», яке розробляє іспанська Repsol разом з арабської Mubadala Petroleum і PetroVietnam, повідомляла «Бі-бі-сі». За даними телерадіокомпанії, учасники цього проекту в результаті можуть втратити $200 млн вже вкладених інвестицій. Repsol підтверджувала призупинення проекту в серпні 2017 року. Інтереси «Роснефти» у В’єтнамі Rosneft Vietnam B. V. — колишня TNK Vietnam, яку «Роснефть» отримала, поглинувши російсько-британської ТНК-BP в 2013 році. Rosneft Vietnam B. V. володіє частками в двох блоках — 06.1 (35%) з ресурсами 69 млрд куб. м і сусідньому 05.3/11 (100%) з ресурсами 28 млрд куб. м і 17,5 млн т газового конденсату, де поки йде геологорозвідка. За даними «Роснефти», видобутий на блоці 06.1 газ забезпечує вироблення 9% електроенергії В’єтнаму. Ще однією «дочці» «Роснефти» — Rosneft Pipeline належить 32,67% в проекті «Трубопровід Нам Кон Шон», по якому газ і конденсат з шельфових блоків басейну Нам Кон Шон транспортується на в’єтнамські електростанції.

Зміна позиції «Проект компанії на шельфі Південно-Китайського моря реалізується протягом 16 років, і до теперішнього часу ніяких питань це не викликало», — наголошує представник «Роснефти», додаючи, що вона дотримується «міжнародні правові норми». Припинення буріння у В’єтнамі, якщо вона піде, не буде критичною для «Роснефти» — з точки зору інвестицій це невеликий проект, говорить аналітик S&P Олександр Грязнов. Інвестиції у в’єтнамські проекти «Роснефть» не розкриває. Для «Роснефти» в’єтнамський проект більше стратегічний, його відсутність або наявність у портфелі не впливає на вартість акцій головної компанії, погоджується аналітик Raiffeisenbank Андрій Поліщук. Пекін і Москва — стратегічні партнери, і при такому рівні контакту, вони можуть домовитися по будь-яких, самих складних питань, заявив РБК президент Російсько-китайського аналітичного центру Сергій Санакоєв. За підсумками 2017 року Росія вдруге поспіль стала найбільшим постачальником нафти в Китай, направивши в цю країну майже 60 млн т сировини. За даними Forbes, близько половини цього обсягу — 28,9 млн т на загальну суму $11 млрд — закупив давній партнер «Роснефти» китайська CNPC.

На цьому тлі заява МЗС КНР можна вважати екстраординарним: Китай завжди утримувався від публічних неприємних коментарів відносно Росії і російських держкомпаній, каже Санакоєв. В 2016 році, коли «Роснефть» відкрила нове родовище на шельфі В’єтнаму, Китай, можливо, також висловлював невдоволення, але на дипломатичному рівні і без шуму, допускає Санакоєв.

На його думку, останнім часом ситуація в цьому сенсі змінилася, в тому числі, можливо, тому, що у вересні 2017 року акціонери «Роснефти» — Glencore і QIA — оголосили про продаж 14,2% її акцій китайської приватної компанії CEFC, не домовившись з більш значущими китайськими держкомпаніями (4 травня цю угоду було розірвано, тому що CEFC так і не змогла залучити фінансування, а її засновник був затриманий за підозрою в шахрайстві). Крім того, причиною може бути слабка компетенція або недостатній експертний рівень «Роснефти» при роботі з Китаєм, вважає Санакоєв, підкреслюючи, що нинішні відносини між двома країнами дозволяють розвивати не тільки безконфліктне, але і взаємовигідну співпрацю.

Однак подальшого загострення цього конфлікту, на його думку, чекати не варто. Це не перший проект «Роснефти», який стикається з геополітичними труднощами: у жовтні 2017 року компанія домовилася з урядом Курдистану про розробку п’яти нафтогазових родовищ в районі Киркука. Всього через кілька днів після цього родовища, розташовані на спірній території, опинилися під юрисдикцією Іраку, повернув собі контроль над Кіркуком. Багдад назвав угоду незаконною і закликав «Роснефть» до діалогу з офіційним урядом і британської BP, яка претендувала на ці родовища раніше.