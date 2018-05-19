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ВСУ 24 рази порушили перемир’я в Донбасі за добу, заявили в ДНР

19.05.2018

ДОНЕЦЬК, 19 травня — . Українські силовики 24 рази порушили режим припинення вогню в Донбасі за минулу добу, повідомили в суботу журналістам в представництві самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі контролю і координації за припиненням вогню (СЦКК).

Военнослужащие Донбасса. © РИА Новини / СтрингерВ результаті обстрілу Горлівки силовиками загинула одна людина, заявили в ДНРНакануне в представництві ДНР в СЦКК повідомили про 39 порушення перемир’я.

“За минулу добу загальна кількість порушень з боку ВСУ склало 24 рази”, — сказав представник ДНР в СЦКК.

За його словами, на території ДНР українські силовики випустили близько 130 хв і артснарядів, також вели вогонь з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї. Основна кількість обстрілу довелося на горлівське напрямок.

“Загальна кількість застосованих боєприпасів ЗСУ – 685 одиниць. Як повідомлялося раніше, в результаті обстрілу з боку ВСУ поранення, несумісні з життям, отримала мешканка Горлівки”, — додав представник ДНР в СЦКК.

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